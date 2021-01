Índice de crimes é o melhor desde 2002 em Esteio

Os números de vítimas de homicídios, furtos, furtos de veículos, roubos, roubos de veículos e delitos relacionados a armas e munições em Esteio em 2020 tiveram os melhores resultados da série histórica anual. Os dados da criminalidade no ano passado foram divulgados pela secretaria de Segurança Pública do Estado, que disponibiliza as estatísticas anuais compiladas desde 2002.

Os furtos ficaram abaixo das 1.000 ocorrências pela primeira vez na série. Foram registrados 726 casos, 30,1% a menos que em relação a 2019 (1.039), chegando ao quarto ano consecutivo de queda, com praticamente metade dos casos de 2016 (1.384). Os furtos de veículos também tiveram o quarto ano de queda e chegaram à casa dos dois dígitos (85 ocorrências), o que ainda não havia acontecido nos 18 anos dos registros do Estado.

Já os roubos de veículos caíram pela metade, com 46 casos em 2020 frente aos 91 do ano anterior. Em 2006, o Município chegou a ter 389 ocorrências deste tipo. Os roubos em geral tiveram redução de 29,5% em relação a 2019, com 423 registros contra 600.

Outro indicador que teve o menor número de casos na série foi o de vítimas de homicídios, com 11 casos, uma diminuição de 8,3% na comparação com o ano anterior e de 53,3% em relação a 2016. O número de ocorrências de homicídio doloso se manteve no mesmo patamar em relação a 2019 (11), igualando o menor resultado do período 2002-2020. Além disso, pelo terceiro ano consecutivo a cidade não teve registro de latrocínios. Delitos relacionados a armas e munições tiveram 18 ocorrências, redução de 35,7% em relação a 2019 e 66% a menos que no pior ano da série (2016).