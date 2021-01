Com retorno escalonado, escolas infantis de Nova Petrópolis voltam a ter atividades presenciais a partir de hoje

O reinício das aulas presenciais nas escolas de educação infantil da rede municipal vai ocorrer nesta segunda-feira em Nova Petrópolis. A secretaria municipal de Educação, Cultura e Desporto apresentou os protocolos que serão executados na Escola Lydia Braun, do bairro Pousada da Neve, um dos educandários que retomará as atividades.

"Sabemos o quanto os pais estão esperando pela reabertura das escolas e levamos essa urgência em consideração. Desde que assumimos, demos prioridade total para este tema e com o excelente planejamento realizado pelas equipes da Educação e da Saúde, temos a certeza de que o retorno das nossas crianças acontecerá com toda a segurança necessária", destaca o prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf.

Para a quarta-feira, está previsto o retorno das escolas Pirulito, do Bairro Piá, e da Escola Professora Ignez Cecchini Deppe, do Logradouro. As demais escolas também estão se preparando para a reabertura e a previsão é de que até 25 de janeiro, já estejam recebendo os alunos. A exceção é a Escola Pinguinho de Gente, do bairro Pousada da Neve, que ainda depende de adaptações na estrutura.

Para a reabertura, cada escola apresentará um Plano de Contingência específico. Todos os planos já aprovados pelo Comitê de Crise determinam ocupação inicial de 50% da capacidade das escolas. Por isso, inicialmente, serão recebidas apenas as crianças que já estavam matriculadas no ano anterior.

A coordenadora de Educação Infantil, Tânia Seefeld, relata que, o retorno está sendo pensado primeiramente para as famílias que realmente precisam. Os pais que mantiverem os seus filhos em casa seguem com as suas vagas asseguradas. "A volta é necessária e viável, mas, se todos quiserem voltar, será necessário um revezamento e isso seria complicado devido à adaptação das crianças", explica a coordenadora. Ainda conforme Tânia, se houver vagas, serão chamadas as crianças que estão na fila de espera.