TURISMO Notícia da edição impressa de 18/01/2021. Alterada em 18/01 às 03h00min Lajeado vai abrigar Centro de Atendimento ao Turista do Vale do Taquari

O Parque Histórico de Lajeado abrigará o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales). Em cerimônia restrita para convidados e agendada para a quarta-feira do dia 20 de janeiro, no Parque Histórico, ocorrerá a inauguração do espaço, que funcionará como um centro de referência para o visitante, um local para a divulgação da cultura, das opções turísticas, da produção e dos empreendimentos industriais, comerciais e serviços do Vale do Taquari.

"É mais um passo para qualificarmos o atendimento ao turista que visita a região, lhe acolhendo e municiando com informações atualizadas das opções de turismo em todo o Vale, bem como prestando um serviço junto ao Parque Histórico em horários que até então não havia", afirma o titular da secretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura (Sedetag) de Lajeado, André Bücker.