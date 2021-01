Pesquisa mostra incidência da Covid-19 em Taquari

A prefeitura de Taquari divulgou o relatório preliminar da pesquisa epidemiológica em relação a pandemia de coronavírus. Foram divulgados os resultados de 700 testes rápidos realizados nas unidades de saúdes com pessoas assintomáticas.

Os dados preliminares apontaram que 121 (17,28%) pessoas testaram positivo. Destes, 65 estão com o vírus ativo, mesmo sem o sintoma da doença, e 56 já tiveram o coronavírus e não sabiam. Entre os que testaram positivo, 82 pacientes são mulheres e 39 homens.

A maior parte dos diagnosticados foi em pessoas de 31 a 50 anos, sendo 46 casos detectados e, destes, 22 ativos. Nos pacientes acima de 50 anos, foram 43 diagnósticos, sendo 30 com vírus ativo. Já entre 20 e 30 anos, foram 32 casos e, destes 13 ativos.

De acordo com o prefeito André Brito, o objetivo do estudo é ter um panorama da doença em Taquari. "Desta forma podemos evitar um colapso no nosso sistema de saúde. Detectando o vírus, podemos fazer o acompanhamento e tratamento", disse. Ainda há o resultado de 300 testes rápidos, realizados no comércio e na indústria, que serão divulgados nos próximos dias.