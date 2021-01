Prefeitura avalia obras para expansão de Santo Ângelo

Projeto prevê a construção de uma via asfaltada com aproximadamente 4,5 quilômetros de extensão, no prolongamento das avenidas Venâncio Aires e Tarumã FERNANDO GOMES/DIVULGAÇÃO/JC

A prefeitura de Santo Ângelo está liderando um projeto estruturante que deverá abrir novas áreas para a expansão urbana, contemplando a região nordeste da cidade com pavimentação asfáltica, implantação de uma nova área industrial e abrindo a possibilidade para a instalação de loteamentos habitacionais. O prefeito Jacques Barbosa encaminhou a realização de um estudo de viabilidade técnica, em conjunto com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), dando início aos processos primários de definição do traçado, licenciamento ambiental, levantamento topográfico e projetos de engenharia.

A expansão da área urbana prevê a construção de uma via asfaltada com aproximadamente 4,5 quilômetros de extensão, no prolongamento das avenidas Venâncio Aires e Tarumã, ligando a ERS-344 a ERS-218, passando em trecho da estrada de acesso ao Distrito Sossego, margeando o Distrito Industrial Hans Pfaff e Instituto Federal Farroupilha (IFFar). "Este estudo dará início aos encaminhamentos do projeto para a captação de recursos que complementarão os investimentos. Temos disponibilidade de parte dos valores", afirmou Jacques.

A obra é vista como uma indutora do desenvolvimento para a região Nordeste do município, reduzindo o tráfego no centro da cidade, com a instalação de uma nova área industrial e possibilitando o surgimento de novos loteamentos residenciais, ampliando a oferta de imóveis. O projeto do município também deverá mitigar o uso daquela área como depósito irregular de lixo, situação que vem sendo monitorada pela prefeitura.