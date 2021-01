Festa das Colheitas ocorrerá em março em Caxias do Sul

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico reafirmou o apoio para a realização da segunda edição da Festa das Colheitas, marcada para o período de 5 a 28 de março, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Representantes do evento foram à prefeitura para mostrar o calendário de festejos e pedir apoio do município para a realização.

O prefeito reconheceu a importância da realização do evento como forma de recuperar a autoestima da comunidade neste momento de pandemia. No entanto, enfatizou a necessidade de seguir rigorosos controles sanitários para prevenção contra a Covid-19.

A vice-prefeita Paulo Ioris reforçou a preocupação com a saúde, mas ponderou ser preciso buscar o retorno à normalidade. A presidente da Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva, Sandra Mioranzza Randon, assegurou a preocupação em seguir os protocolos sanitários e entende que a realização da festa fará bem a todos, especialmente artistas que poderão voltar ao palco.

Várias apresentações de grupos gaúchos, regionais e locais estão confirmadas e outras em tratativas. A preocupação da organização é dar visibilidade aos artistas de Caxias do Sul. Nesta semana, deverá ser realizada reunião com secretários municipais para encaminhamento de ações visando preparar a estrutura do parque e o entorno para a realização da feira.