Lâmpadas de LED reduzem consumo em Santo Ângelo

O programa de modernização do Sistema de Iluminação Pública de Santo Ângelo ultrapassou a marca de 3.000 luminárias LED instaladas em ruas e praças da cidade, e já apresenta resultados para os cofres públicos. Mesmo diante do aumento no quantitativo de luminárias instaladas na área urbana e rural, houve redução no consumo de 11,7% com as luminárias instaladas.

Os números estão no inventário no sistema realizado pela Rio Grande Energia (RGE) entre novembro e dezembro do ano passado, e apresentado ao prefeito municipal, Jacques Barbosa. "Este é o objetivo do programa de modernização, aprimorar o fluxo luminoso e reduzir custos para o município. Para uma cidade do porte de Santo Ângelo, 11,7% é uma redução significativa no consumo de energia elétrica", comemorou.

A atividade de levantamento do sistema de iluminação pública foi realizada em conjunto entre município e duas empresas, com verificação in loco dos pontos e por meio de georreferenciamento, técnica e fotográfica.

Segundo informações dos representantes da RGE, a atualização do sistema indicou a existência de 11.749 pontos de iluminação pública, 61 luminárias a mais que no último levantamento.

A RGE está investindo mais de R$ 1 milhão em Santo Ângelo. A concessionária deve iniciar ainda este mês a sua contribuição para o município, investindo na substituição de 1.468 lâmpadas de alta pressão (vapor de sódio e vapor de mercúrio) por tecnologia LED.