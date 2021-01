Inseticida em gel será aplicado em áreas de Venâncio Aires

Um inseticida em gel vai ser aplicado nas áreas mais afetadas pela proliferação de baratas e insetos em Venâncio Aires. A prefeitura solicitou ao setor da vigilância ambiental que seja efetuada a compra e aplicação do produto. A iniciativa integra as ações do mutirão de limpeza, determinadas pelo prefeito Jarbas da Rosa.

Conforme o coordenador municipal da vigilância, Gabriel Alves, o setor encaminha o processo para compra do produto e realiza o levantamento das áreas com mais urgência, como as regiões não atendidas pela rede de esgoto cloacal e com mais denúncias do problema. A intenção é iniciar a aplicação do inseticida no começo de fevereiro. Segundo Alves, o produto é seguro, cumpre as diretrizes elaboradas pelos órgãos de saúde, não trazendo impacto ambiental e nem riscos à saúde da população.