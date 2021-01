Vera Cruz fecha parceria para micro e pequenas empresas

A retomada da economia para micro e pequenos empreendedores de Vera Cruz vai ganhar um reforço. O Banco do Povo e a Instituição de Crédito Solidário - Credisol devem firmar convênio com o Município com objetivo de viabilizar crédito para estimular negócios com capital de giro ou capital fixo. A parceria fico alinhavada durante encontro realizado com o prefeito, Gilson Becker.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, Rafael Moraes, o encontro serviu para tratar da possibilidade da designação de um servidor para informações, cadastros e encaminhamento de documentação em um espaço junto à prefeitura. A análise e liberação de crédito, entre R$ 1.000 e R$ 20.000, para pessoas físicas ou jurídicas serão feitas posteriormente pela equipe do Banco do Povo.

Para o chefe do Executivo, esse é um importante incentivo neste momento em que diversas atividades comerciais e empresariais sofrem os reflexos da pandemia, bem como para quem tem interesse em se registrar formalmente como Microempreendedor Individual (MEI). "Precisamos alavancar a economia do município e essa parceria certamente irá impulsionar, não só financeiramente, mas também com orientações, os negócios locais", projeta Becker.