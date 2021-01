Corsan orienta limpeza de fossa sépticas em Imbé

A apresentação de um novo programa de limpeza programada de fossas sépticas desenvolvido pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) foi tema de uma reunião em Imbé. O prefeito Ique Vedovato recebeu a superintendente regional da companhia, Luciana Wagner para discutir o tema. A companhia está investindo em um novo programa de limpeza programada de fossas sépticas, o SoluTrat. A iniciativa, além da preservação do meio ambiente com a limpeza e o descarte adequado do lodo dos sistemas individuais.

As fossas sépticas são unidades de tratamento de esgoto doméstico. Através delas são feitas a separação e a transformação físico-química da matéria sólida contida no esgoto. Na fossa séptica, o esgoto sofre a ação de microrganismos que promovem decomposição dos materiais, principalmente os sólidos, gerando gases e líquidos. As unidades de tratamento devem ser construídas e operadas conforme normas técnicas e necessitam passar por limpeza periódica.