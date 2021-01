Ano letivo em Novo Hamburgo começa em 1 de março

A secretaria municipal de Educação de Novo Hamburgo definiu o calendário escolar do ano letivo de 2021, após a aprovação por unanimidade em reunião com as equipes diretivas das escolas municipais. As aulas terão início no dia 1º de março e seguirão até o dia 17 de dezembro.

O modelo de ensino poderá ser de modo presencial, híbrido ou remoto, dependendo da classificação da região de Novo Hamburgo no modelo de distanciamento controlado do Estado. Entretanto, o início do ano letivo está previsto em formato híbrido, intercalando aulas presenciais e não presenciais. Protocolos de prevenção à Covid-19 deverão ser seguidos, conforme Plano Municipal de Contingência, e as salas deverão ter a ocupação de, no máximo, 50% da capacidade, com o escalonamento de estudantes. Quem definirá o revezamento será o Centro de Operações de Emergências Municipal Covid-19.