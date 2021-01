Acesso a Santa Cruz do Sul pela RSC-287 enfrenta impasse

Com a pavimentação da Travessa Dona Leopoldina, cuja obra está paralisada para ajustes no projeto, Santa Cruz do Sul contará em breve com uma terceira via de ingresso ao perímetro urbano, além do Acesso Grasel e da entrada pela BR-471. A questão é que esse acesso alternativo não foi contemplado no edital de concessão para duplicação da RSC-287, e agora uma mobilização está sendo formada para que se encontre uma solução para o problema.

Em reunião, a prefeita Helena Hermany pediu ao diretor administrativo e financeiro da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), André Arnt, que leve ao Governo do Estado esse pleito da comunidade e da classe empresarial, a fim de que seja possível viabilizar a ligação da RSC 287 a essa via alternativa de acesso em construção.

Arnt assegurou que a autarquia e o Estado farão movimentos para conseguir resolver a questão. A Estrada Travessa Dona Leopoldina faz a ligação da RSC 287, em Linha Pinheiral, a localidade de Linha João Alves, uma região de grande expansão urbana. O asfaltamento deverá começar a poucos metros depois do início da via e terminar defronte à Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Leopoldina, em uma extensão de 2.658 metros. Estima-se que em torno de 3.000 moradores do entorno sejam diretamente beneficiados com essa obra, que também vai evitar que moradores da zona sul do município tenham que atravessar toda a cidade para chegar as suas residências após saírem da rodovia.