Safra de uva na zona rural de Pelotas deve superar a de 2020

Em razão do distanciamento social imposto pela pandemia do coronavírus, a abertura da colheita da Uva em Pelotas terá solenidade virtual, dia 5 de fevereiro, às 10h. A safra deste ano, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Jair Seidel será superior à de 2020, com expectativa de produção de 30 a 40 toneladas por hectare.

A zona rural de Pelotas conta com 46 hectares cultivados com uvas - 30 são de variedades para sucos e vinhos e, 16, para as de consumo in natura, como a Niágara rosa e branca, a Bordô e a Izabel. Trinta e oito famílias cultivam uvas na colônia. A produção de Pelotas encontra mercado no próprio Município e, também, em outras localidades do Estado, principalmente da zona sul.

"A produção de vinhos de mesa e de sucos de uva é crescente em Pelotas. Há quatro agroindústrias em funcionamento e mais seis em fase de implantação. A atividade está em expansão, configurando-se na retomada da época de grandes vinícolas que existiam no município, no final dos anos de 1800 e início dos de 1900", esclarece o secretário, salientando que a produção local de uvas de mesa abastece feiras, Ceasa, supermercados, fruteiras e pequenos comércios.

Uma reunião esta semana definiu o período de 5 a 20 de fevereiro para a Feira Municipal Uvas de Pelotas, com comercialização direta da fruta, do produtor ao consumidor, em ponto fixo no Centro e bairros. O quilo terá o mesmo preço do ano passado: R$ 5,00. A Feira funcionará no Largo do Mercado Central, no Laranjal, na Guabiroba, no Fragata (avenida Duque de Caxias), nas Três Vendas (Terra Nova), e na avenida Bento Gonçalves com Juscelino Kubitschek de Oliveira, podendo abrir outros espaços conforme a demanda.