Obra de R$ 10,3 milhões da RGE em subestações de Quaraí amplia a capacidade de fornecimento na região

A RGE concluiu as obras de ampliação das subestações Quaraí 1 e Quaraí 2. Com investimento total de R$ 10,3 milhões, as ações aumentam a capacidade de fornecimento de energia para 9,6 mil clientes rurais e urbanos de Quaraí e região.

A ampliação da subestação Quaraí 1 se dá pela substituição de um transformador, que representa um acréscimo de 87% na capacidade. Além disso, a unidade de 8 MVA receberá manutenção e servirá como reserva técnica para a subestação.

Já as obras na subestação Quaraí 2 constituem na construção de quatro módulos de entrada de linha 69 kV e modernização de um transformador na unidade. Além disso, foi realizada a implementação de um novo sistema de proteção e controle que viabiliza manobras rápidas, o que na prática significa diminuição do tempo de desabastecimento de clientes em caso de defeito na rede.

Segundo o gerente de Engenharia da RGE, Roberto Pressi, estas obras garantem a continuidade do atendimento em alta qualidade no município. "Quando aumentamos a capacidade de fornecimento de energia a partir da modernização de subestações, como é o caso, estamos oferecendo ainda mais possibilidades de aumento da demanda e garantia da qualidade no fornecimento de energia aos clientes. Investimentos deste porte são de grande importância para o crescimento econômico e social do município e de toda a região."

Este investimento integra o Plano de Flexibilização de Alta Tensão da RGE e oferece ainda mais confiabilidade no fornecimento de energia aos clientes da região atendidos por outras três subestações (Alegrete 1, Alegrete 4 e Uruguaiana 8). isso porque a Subestação Quaraí 2 passa a oferecer um aumento de oferta na disponibilidade de energia aos clientes da região.