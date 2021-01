Pelotas vai contratar 22 profissionais temporários

A prefeitura de Pelotas publicou dois editais para a convocação de psicólogos, assistente social, enfermeiros e técnicos de enfermagem. São 22 profissionais que serão contratados temporariamente e reforçarão o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Os enfermeiros e técnicos de enfermagem foram classificados em uma seleção pública simplificada para este fim, já os nomes dos psicólogos e da assistente social foram aproveitados do último concurso público realizado, porém, caso não se encaixe nas exigências desta chamada, ou não haja interesse do candidato em assumir a vaga temporária, ou mesmo se assumir, não haverá nenhum prejuízo em relação à sua classificação e possibilidade de futura nomeação do Concurso Público. Os documentos e exames necessários para a contratação devem ser enviados até o dia 19/01.