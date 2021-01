Venâncio Aires fará projeto para novo distrito industrial

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, deu ordem de início para a elaboração do projeto técnico de engenharia e projeto executivo do novo distrito industrial de Estância Nova. Através de processo licitatório, a empresa Geovias Engenharia Ltda, de Pinhalzinho (SC), fará o trabalho orçado em R$ 189.9 mil. O prazo para execução de todas as etapas do projeto é de 360 dias.

Os representantes da empresa já estão em Venâncio Aires para debater as etapas do projeto com a equipe da secretaria municipal de Planejamento e Urbanismo. O serviço inclui levantamentos topográficos e de campo, aprovação de anteprojetos, licenças prévias de instalação e consultoria para licitação.

A nova área industrial possui 83 hectares de área remanescente da Penitenciária Estadual de Venâncio Aires. O local, avaliado em R$ 7,55 milhões, foi revertido pelo Estado ao município depois de oito anos de negociações e servirá para a instalação de novas empresas às margens da RSC-287.