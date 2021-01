Prefeitura delimita área para kitesurf em Imbé

Os kitesurfistas ganharão uma área especial para prática da modalidade em Imbé. A definição ocorreu em reunião na secretaria municipal de Turismo, Desporto, Indústria e Comércio.

Atualmente, os esportistas, que praticam o kitesurf somente em dias de vento forte, ocupam parte da praia na área central, junto ao Calçadão. Ficou acordado que, até o dia 28 de fevereiro os kitesurfistas utilizarão área no balneário Morada do Sol, entre a avenida Tancredo Neves e 100 metros ao norte desta via, para praticar o esporte.

Além disso, eles disponibilizarão de oficinas gratuitas da modalidade, numa parceria com a prefeitura. "Futuramente, a intenção dos esportistas a construção de um paradouro para oficinas e atividades ligadas ao kitesurf, situação que será analisada pelo Executivo Municipal e também pela Câmara de Vereadores", relata o titular da pasta, Uiraçu Pinto.