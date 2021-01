'Reality show' mostrará colheita da uva em vinícola da Serra

Não tem prêmio em dinheiro, tampouco a fama da televisão, mas a experiência inédita no mundo do vinho vai mostrar ao vivo, sem edição, os bastidores de uma safra em Bento Gonçalves. Através de uma ferramenta no aplicativo Instagram, o público poderá acompanhar pelo celular ou computador o passo a passo do processo de colheita e início de produção dos vinhos na Cristofoli Vinhos de Família. O Making Wine 2021 vai ocorrer durante o mês de fevereiro e a meta é atrair 100 espectadores. Para isso, foram criados quatro kits com uma série de benefícios, incluindo, é claro, vinhos e espumantes.

A vinícola vai abrir suas portas para receber o especialista em vinhos, Artur Tremper Farias, que vai morar e trabalhar na vinícola durante estes 20 dias, compartilhando todo conteúdo. Sem câmeras, somente com celular, ele vai viver a rotina da família, participando de todo processo de vinificação, sempre acompanhado por um dos enólogos da vinícola, Bruna, Lorenzo ou Letícia Cristofoli. Assim, será possível tirar dúvidas e esclarecer curiosidades dos participantes em tempo real. A transmissão será pelo perfil do Instagram @artie_wine.

"Tudo o que fazemos faz parte da nossa história. Todas experiências enoturísticas que oferecemos aos turistas nasceram de vivências em família. Com a pandemia, precisamos nos reinventar ainda mais e percebemos que o digital ganhou ainda mais espaço na vida das pessoas que ainda não sabem quando poderão voltar ao 'normal'. Então, estamos apostando no Making Wine porque temos certeza de que vinho é experiência, é interação, é história", destaca Bruna Cristofoli.

A data exata será definida no final de janeiro, quando será possível identificar o índice de maturação das uvas que, em suas cores e variedades, é a grande protagonista do reality show. "Não se tem conhecimento de uma experiência como esta. Vou trabalhar, viver intensamente a vindima e ainda mostrar em tempo real o que acontece do vinhedo até a mesa do consumidor. Não dá para perder", ressalta Farias.

Para ter acesso ao conteúdo e a todos os benefícios foram criadas quatro alternativas. Em três delas, os participantes recebem em casa kits com vinhos e espumantes. Os valores partem de R$ 129,00 (apenas com os materiais), podendo chegar a R$ 499,00. Entre as vantagens estão lives,, um e-book exclusivo, desconto de 20% em compras no site até junho deste ano, além de ter acesso a Safras Históricas, rótulos que não são vendidos ao público e, ainda, poder participar oficialmente da definição do corte (blend) do vinho ícone da Cristofoli de forma presencial ou on-line.