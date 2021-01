União reconhece emergência em mais 6 cidades gaúchas

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) reconheceu, nesta quarta-feira, a situação de emergência em 20 municípios de seis estados do País. Com a medida, as localidades poderão ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e recuperação de infraestruturas danificadas.

No Rio Grande do Sul, as cidades de Dois Irmãos das Missões, Nova Boa Vista, Engenho Velho, Vista Gaúcha, Chiapetta e Derrubadas tiveram seus pedidos reconhecidos por conta da seca. O apoio emergencial por meio do MDR é complementar à atuação dos governos estaduais e municipais.

O auxílio pode ser solicitado sempre que necessário. Prefeituras e governos devem apresentar o diagnóstico dos danos e um plano de trabalho para a execução das ações.