Universidade Federal de Santa Maria celebra parceria para desenvolver sistema sobre tecnologia espacial

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) firmou parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), autarquia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), para o desenvolvimento de um sistema de informação para o projeto Mapeamento de Tecnologias Espaciais Nacionais. O objetivo é criar um banco de dados do estágio de maturidade da tecnologia espacial nacional.

Concebido para ampliar a consciência sobre o desenvolvimento nacional de tecnologias espaciais, o MapTec analisará também outras características comuns entre diferentes tecnologias usadas no espaço. Por meio do projeto, será possível comparar tecnologias equivalentes, em diversos estágios de maturidade.

O coordenador do projeto na UFSM, o professor do Centro de Tecnologia (CT) Marcelo Zanetti, explica que a UFSM celebrou com a AEB um termo de execução descentralizada para desenvolver integralmente o sistema de informação que será utilizada pela AEB no MapTec. Trata-se de um projeto interdisciplinar que combina quatro áreas de conhecimento.

Zanetti afirma que, além de contribuir para o sucesso do Programa Espacial Brasileiro, através do desenvolvimento de um sistema para garantir uma gestão eficiente de recursos, e de criar novas oportunidades de aprendizado para os alunos, a execução do MapTec pela UFSM evidencia a consolidação de sua posição no setor aeroespacial brasileiro.

Por meio de convênio com a Fundep, os recursos recebidos serão destinados ao pagamento de bolsas (para alunos bolsistas de Engenharia Aeroespacial) e aquisição de equipamentos. "Em resumo, as ações focam em desenvolvimento de software e aplicação de metodologias relacionadas à Ciência de Dados, Gestão de Projetos e Engenharia de Sistemas", sintetiza. O projeto terá vigência de 24 meses, contando-se a partir de 3 de dezembro de 2020.