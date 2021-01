Hospital de Taquara inaugura 14 leitos clínicos do SUS

A Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN) inaugurou 14 leitos clínicos modernizados no Hospital Bom Jesus (HBJ), de Taquara, que serão destinados à internação de pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS). A inauguração da Unidade de Internação 1 faz parte de um projeto que contempla, dos 14 leitos, um total de seis quartos, dos quais um é de isolamento com sala de paramentação. Também foi colocado em funcionamento o novo posto de enfermagem da instituição, além da sala de espera para familiares que aguardam pacientes em bloco cirúrgico ou em procedimentos de endoscopia ou colonoscopia.

O investimento nesta primeira etapa é de R$ 219 mil. Outros 14 leitos clínicos também serão entregues nos próximos 30 dias, sendo um de isolamento e mais a rouparia. O valor total destas melhorias é de R$ 438 mil, sendo R$ 102 mil de recurso municipal e o restante de emendas para reformas e manutenções.

De acordo com a secretária da Saúde de Taquara, Ana Maria Rodrigues, esta reforma estava dentro do planejamento previsto pela AHVN quando assumiu a casa de saúde, em abril do ano passado. Na época, Ana era coordenadora regional de saúde da 1º Coordenadoria Regional da Saúde (1ª CRS ) da secretaria estadual da Saúde.

"Vimos a necessidade de revitalização da estrutura física do hospital. Estes leitos eram precários e, por isso, ainda em setembro do ano passado, nos reunimos com gestores dos municípios do Paranhana e diretores dos hospitais regionais, quando fizemos uma parceria com o Hospital São Francisco de Assis, de Parobé, para que os pacientes clínicos pudessem ser atendidos lá e liberar a área em Taquara para reforma", destaca, ao lembrar que a estrutura moderna segue todas as normas sanitárias e técnicas.