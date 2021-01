Espetáculo Illumination tem sessões em Gramado

Uma das maiores atrações do Natal Luz de Gramado nos últimos anos, o Illumination, após a liberação pelo Estado, estreia nesta sexta-feira, dia 15 de janeiro. O espetáculo acontece no centro de Gramado, no palco da renomada Sociedade Recreio Gramadense. Com capacidade limitada e atendendo todos os protocolos sanitários necessários, a temporada do Illumination In Concert em versão indoor, em Gramado, acontece neste mês de janeiro nas sextas, sábados e domingos.

Renomados tenores e sopranos interpretando arranjos musicais emocionantes de grandes clássicos de Natal com apoio de bailarinas e bailarinos, coralistas, percussionistas e a emocionante narrativa com a voz de Cid Moreira, contando a criação do Mundo, o Nascimento de Jesus, seus feitos na terra e o verdadeiro sentido do Natal que é comemorarmos o nascimento de Jesus com ações de interação com o público, resgatando a beleza das noites de Natal. "Será mais uma vez uma atração para toda a família, com cenografia e efeitos especiais de última geração", adianta Sérgio Korsakoff, diretor e criador do espetáculo.

O Illumination in Concert na versão indoor acontece sempre às 20 horas, e aos domingos às 19h30. O evento deveria ter ocorrido desde outubro, quando começou o Natal Luz, mas por conta dos protocolos estaduais que impediam a presença de público, a organização decidiu adiar os espetáculos.