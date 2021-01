Maquinário deve auxiliar na piscicultura em São Borja

A secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente em São Borja fará aquisição de uma escavadeira hidráulica. A compra do equipamento é viabilizada com recurso da União de R$ 500 mil. O secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Fábio Fronza, informa que a escavadeira será utilizada, prioritariamente, para atender produtores familiares e um dos focos será estimular um programa de incremento à piscicultura.

Fronza diz que a conquista é para ser comemorada, pois poucas são as secretarias que podem contar com os serviços de uma draga. O uso será para atender demandas dos pequenos e, quando possível, também dos médios produtores. A agricultura municipal entrará com os operadores do sistema e os agricultores com o óleo diesel, como já ocorre em relação aos demais serviços oferecidos.

O secretário ressalta que a região de São Borja registra um bom regime de chuvas, mas carece de condições de reserva hídrica. "Então a nossa meta é a implantação de tanques e açudes para serem utilizados como criadouros de peixes e, ao mesmo tempo, sistemas de irrigação", detalha. A ideia é também fazer parceria com a Emater, para oferecer orientação e assistência técnica aos produtores.

Através dessas reservas de água, também será possível incrementar a produção e a produtividades de hortifrutigranjeiros, segundo planeja Fábio Fronza. Ele avalia que, viabilizando essa melhor condição de produzir, "aumenta a capacidade de geração de renda na propriedade e, por consequência, também a qualidade de vida". Em relação à criação de peixes, ele acha uma grande alternativa de investimento, não apenas na ampliação das receitas, mas também do ponto vista nutricional e de saúde.