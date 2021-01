Cooperativa Aurora entrega obras para funcionários em Erechim

A Cooperativa Central Aurora Alimentos entrega no próximo dia 20 um conjunto de obras e melhorias na unidade de abate e processamento de aves em Erechim, voltadas para o conforto e o bem-estar dos trabalhadores. Os investimentos totalizam R$ 19 milhões e estão concentrados em novo restaurante industrial, áreas de descanso e de apoio.

Os principais beneficiados são os 1.456 empregados diretos do Frigorífico Aurora Erechim I. As obras iniciaram em janeiro do ano passado. O prédio que abriga os novos setores tem área total construída de 3.270 metros quadrados.

A principal melhoria é o novo restaurante industrial com área de 670 metros quadrados, com capacidade para 300 pessoas se alimentarem simultaneamente e estrutura para preparar e servir 3.000 refeições por dia, entre café, almoço e jantar. O ambiente está equipado com o que há de mais moderno em cozinha industrial.