Cooperativa de crédito rural deve se instalar em Candelária

O prefeito de Candelária, Nestor Ellwanger recebeu uma comitiva da Cooperativa de Credito Rural Solidário Cresol para tratar da continuidade do projeto de expansão da cooperativa para o Vale do Rio Pardo. Após autorização do Banco Central em meados de dezembro para instalação da Cresol no município, os diretores que estiveram junto ao prefeito são os encarregados da expansão e da logística, contato com lideranças e escolha do local para instalação da cooperativa.

A Cresol já esta presente com 10 unidades no estado, quatro em instalação, e já funciona há mais de oito meses em Santa Cruz do Sul e 10 meses em Venâncio Aires. A empresa está presente em 17 estados brasileiros, com 500 unidades. O presidente da cooperativa, Silvano Klassem, estará em Candelária nos próximos dias para fazer a articulação com os meios empresariais e comunitários