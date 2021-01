Sonho de Natal de Canela online atingiu 12 milhões de pessoas

Após 80 dias de atividades, o 33° Sonho de Natal Canela encerrou no domingo, dia 10. Em prevenção a pandemia do coronavírus, as atrações presenciais foram suspensas, mas a programação artística esteve ao alcance do público no formato virtual. Nas redes sociais, foram transmitidos espetáculos como A Fábrica de Sonhos, Vida, Louvores do Sonho, Acordes do Sonho Live, Reconstruindo Esperança, Christmas in Concert e O Som do Vento.

Os shows tiveram como cenários o largo e o interior da Catedral de Pedra, o Parque do Caracol e o Gazebo Cultural. No total, ocorreram 232 transmissões digitais que atingiram 4,7 milhões de visualizações únicas. Para o secretário de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches, a quantidade de visualizações é a comprovação do sucesso da programação on-line da festividade natalina. "Mais de 12 milhões de pessoas assistiram o 33º Sonho de Natal. Quando iríamos atingir esse público se as atrações tivessem sido presenciais? Claro que não vemos a hora de voltarmos à normalidade, mas agora sabemos que podemos nos reinventar e levar as nossas atrações, os nossos eventos, os nossos artistas mundo afora pelas redes sociais", avalia Sanches.

O diretor artístico do evento, Elias da Rosa, conta que foi um desafio reformular as atrações para serem reproduzidas na internet levando mensagens de paz e de conscientização. "Em um curto espaço de tempo, conseguimos adaptar o evento em relação às novas condições que se impõem em todo o planeta. Isso fez com que todos os shows virtuais fossem conteúdos que tocassem as pessoas como forma de uma conscientização de vida", diz Elias.

Sobre a abrangência da programação digital, ele ressalta que o número de visualizações é muito superior à quantidade de público que o evento conseguiria atingir com ações presenciais. "Fisicamente não conseguiríamos colocar este público em frente à Catedral. O Sonho de Natal entrou em milhões de casas, e isso é um saldo extremamente positivo. Nós não perdemos em qualidade, mas ganhamos em qualidade", avaliou. A data do evento em 2021 também foi anunciada, com início previsto para 22 de outubro.