UBS em Caxias do Sul terá atendimento até às 21h

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, juntamente com a equipe de saúde, discutiram novas ações a serem tomadas em relação às Unidades Básicas de Saúde - UBS's, em especial no bairro Cruzeiro. Como medida, ficou decidida a ampliação do horário do posto, que atualmente atende no horário das 7h30 às 16h30 passará, partir do final do mês de fevereiro, a atender das 7h30 até às 21h.

O custeio da implantação do horário estendido de funcionamento será por parte do governo federal, por meio do programa 'Saúde na Hora'. Ainda, conforme portaria do programa, a gestão local da UBS deverá ser feita por gerência técnica de ensino superior, cuja adequação já foi realizada.

A ampliação do horário de atendimento será o primeiro passo para a centro-regionalização da UBS Cruzeiro, que progressivamente ofertará atendimento de equipe multiprofissional de saúde e também outras especialidades médicas. A secretária da Saúde Daniele Meneguzzi destaca a importância da ação. "Assumimos este compromisso de ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e essa ampliação passa pela extensão da oferta. Sabemos que a região do Cruzeiro já possui uma solicitação antiga para a ampliação dos horários, sendo assim já colocaremos em prática. No nosso entendimento, a ampliação fará toda a diferença para a população", analisou. A intenção é viabilizar a abertura de outros postos até mais tarde.