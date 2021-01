Menino de 7 anos doa economias ao hospital de Carlos Barbosa

Desde o início da pandemia, o Hospital São Roque (HSR), de Carlos Barbosa, tem recebido doações de diversos setores da comunidade. Empresários, poder público e voluntários se uniram para ajudar a instituição a combater o coronavírus. Contudo, uma contribuição logo nos primeiros dias de 2021 se destacou, a do pequeno Theo Lutz Lenktaitis, de 7 anos.

Acompanhado de sua mãe, Jaqueline Lutz Lenktaitis, e da irmã Laura, de 4 anos, Theo foi pessoalmente até o hospital entregar todo o valor que conseguira arrecadar desde que recebeu o cofrinho vazio no Centro Educativo Crescer (CEC), onde participa do contra-turno escolar. A medida, que tinha como objetivo incentivar a educação financeira do menino, acabou estimulando também seu sentimento de solidariedade.

"Um dia, quando cheguei em casa, vimos uma lata com algumas moedas dentro. Ele contou que havia ganho um cofrinho e que a professora havia dito que as crianças poderiam fazer o que quisessem com o valor que eles juntassem. Ele escolheu de cara que doaria o dinheiro ao hospital", conta Jaqueline, que trabalha como comissária de voo.

Theo, sua mãe e sua irmã foram recepcionados pela equipe do hospital e doaram todo o valor do cofrinho. De acordo com a gestora administrativa do HSR, Cátia Argenta, os R$ 91,60 foram destinados para auxiliar na compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) para as equipes que estão na linha de frente do combate à Covid-19.

"Essa é uma das mais importantes contribuições que o São Roque já recebeu em seus 65 anos de história. A pureza do gesto e a lição de amor ao próximo que recebemos do Théo logo nos primeiros dias de 2021 nos deram uma injeção de ânimo e esperança para os desafios que ainda estão por vir", finaliza Cátia.