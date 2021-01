Professores de Sapiranga terão hora-atividade em 2021

Os professores da rede pública de Sapiranga terão uma novidade para o ano letivo de 2021. A prefeitura confirmou neste início de ano o novo modelo de carga horária para atividades pedagógicas realizadas pelos professores de Educação Infantil, anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental, chamado de hora-atividade.

A proposta inicial será cumprir 50% do período da hora-atividade de forma presencial, sendo que os outros 50% da carga horária ocorrerá de maneira virtual. Dessa forma, priorizar a troca de experiências entre os alunos, como também qualificar o trabalho dos educadores com os estudantes. Caberá às equipes diretivas a organização de um cronograma para que todos consigam aproveitar melhor este momento.

Para suprir a ausência dos professores no período em que estiverem realizando sua hora-atividade a prefeitura projeta dar continuidade ao trabalho pedagógico na turma oferecendo aulas de língua inglesa, música, hora do conto e educação física. A Educação Infantil contará com auxílio de estagiários de magistério e de pedagogia.

"A hora-atividade é de extrema relevância para a organização do trabalho pedagógico. É um momento em que o professor pesquisará as atividades, realizará correções, conversará com as famílias, trocará ideias com seus pares de turmas, além de estudar, dialogar com a equipe pedagógica da escola e participar de formações continuadas, destaca a secretária de Educação, Cláudia Kichler