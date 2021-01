Estado assina contrato e investirá mais de R$ 21 milhões para construção de Case na cidade de Osório

O secretário de Obras e Habitação, José Stédile, e o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mauro Hauschild, assinaram nesta terça-feira a ordem de início das obras do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Osório. O governo do Estado investirá mais de R$ 21 milhões, com recursos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), parte do Programa de Oportunidades e Direitos (POD). A previsão para execução da obra é de 12 meses.

O Case de Osório será construído na RS-030, no loteamento Serramar, em um terreno de 31.7 mil metros quadrados. O secretário de Justiça, Mauro Hauschild, salientou que a obra tem grande impacto social e permitirá a ressocialização e a integração de jovens à sociedade. "Eles terão na nova unidade, moderna e adaptada à legislação mais atualizada do Sinase (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), a perspectiva de reconstruir a sua vida a partir da formação, do aperfeiçoamento profissional, agregando novos valores à sua vida", disse, destacando que a obra que é o resultado do esforço das secretarias de Obras e Justiça.

O centro terá capacidade para atender até 60 adolescentes e terá padrões sustentáveis, como telhado verde e reaproveitamento de água de chuva, além de possuir espaço para escola, oficinas, quadra de esportes, palco multiuso, salas para atendimentos da área da saúde, entre outros. Stédile também destacou a importância do trabalho conjunto do governo do Estado para a oficialização do investimento. "Estamos comemorando a assinatura desta obra que será de grande importância para sociedade gaúcha", afirmou.

Além da unidade de Osório, estão em andamento as obras dos Cases de Santa Cruz do Sul e Viamão. As três unidades ofertarão 210 vagas e completarão a regionalização do atendimento socioeducativo do Rio Grande do Sul.