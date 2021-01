Santa Cruz do Sul cria fundo emergencial para empresas

Com o propósito de minimizar os efeitos econômicos negativos causados pela pandemia de Covid-19, a prefeitura de Santa Cruz do Sul vai implantar um programa emergencial destinado a alavancar os pequenos negócios, manter empregos e gerar renda. Para viabilizar essa iniciativa, além da parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico (BRDE) e a Credisol, o município pretende utilizar os R$ 580 mil, que serão gerados com a reforma administrativa aprovada na Câmara de Vereadores, para a criação de um fundo garantidor.

Uma reunião virtual na quarta-feira entre a secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Credisol e BRDE, com a participação da prefeita Helena Hermany, será realizada para acertar os detalhes da parceria. "O objetivo desse apoio financeiro é evitar demissões e atrasos nos pagamentos, proporcionando fôlego financeiro às empresas atingidas pela pandemia e ainda, possibilitar reformas, aquisição de equipamentos e até ampliação de estruturas já existentes", explicou o secretário da pasta, Marcio Farias Martins.

De acordo com a concepção do programa, o valor global estimado para concessão de crédito é de R$ 6 milhões, volume suficiente para auxiliar um contingente de mil empreendimentos. Já o fundo garantidor será utilizado somente em caso de inadimplência e retroalimentado com os juros pagos pelos tomadores de crédito.

Poderão recorrer ao auxílio, profissionais liberais, autônomos microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de cadastro junto ao Banco do Povo. A taxa bancária deverá ficar entre 1% e 3% ao mês. Já o prazo para pagamento será de 24 meses, com os três primeiros meses de carência e o valor total que poderá ser contratado pode chegar até R$ 100 mil.