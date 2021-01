Centro Covid é reinaugurado em novo endereço de Taquara

Espaço contra com sala de triagem, com capacidade para 20 pessoas /CRIS VARGAS/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O Centro Covid de Taquara foi reinaugurado nesta segunda-feira em um novo endereço, na rua Bahia, 600, nos fundos do Ginásio Municipal Tancredo Neves. A troca de imóvel se deu em razão da precariedade da antiga estrutura, um imóvel alugado que não ofereceria banheiros exclusivos para pacientes e nem para profissionais da Saúde e não contava com climatização.

Os trabalhos para mudança de endereço iniciaram com um mutirão de voluntários no dia 2 de janeiro. Durante toda a semana, equipes finalizaram os serviços e fizeram a mudança de móveis, instalação da rede de Internet e telefonia. O novo espaço conta com duas salas amplas para atendimento, sendo a primeira de triagem com 20 cadeiras distanciadas para a espera e enfermaria e a outra com os consultórios médicos, farmácia e estoque de materiais. Todas possuem ar-condicionado. Também há banheiros para os pacientes e outro apenas para os profissionais.

A prefeita Sirlei Silveira participou do início dos trabalhos nesta segunda e reforçou a importância de oferecer um espaço mais acolhedor para os pacientes e em melhores condições de trabalho para a equipe de profissionais. "Sempre defendemos a necessidade de a administração municipal pensar na qualidade de vida dos nossos moradores sem nunca esquecer de oferecer suporte para quem trabalha conosco e faz o serviço público acontecer", ressaltou.

O prédio atual é do município e era usado pelo clube de mães do bairro e trabalhos pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Os materiais que estavam nas salas foram realocados no ginásio e na pasta. Após a pandemia, retornam para as atividades normais.