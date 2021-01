Safra da Vinícola Aurora pode chegar a 70 milhões de quilos

A safra de uvas 2021 já iniciou na Vinícola Aurora, uma das maiores do país. No ano em que celebra nove décadas de fundação, a empresa com sede em Bento Gonçalves deve ter uma vindima histórica em qualidade. A expectativa é que sejam colhidos, aproximadamente, 70 milhões de quilos da fruta, volume cerca de 15% maior em relação ao ano anterior.

A maior quantidade de uvas deve ser recebida entre os dias 8 e 16 de fevereiro. Com a safra 2021, a estimativa é que mais de 50 milhões de litros de bebidas, entre vinhos, espumantes, sucos e coolers, sejam elaborados. Entre as primeiras variedades de uvas colhidas estão as Chardonnay e Pinot Noir, destinadas à elaboração de vinhos e espumantes, e as BRS Magna, Isabel Precoce, Concord Precoce, Bordô e BRS Violeta, que serão utilizadas para suco de uva e vinho de mesa. A safra deste ano deverá ser concluída na metade de março, com as variedades tardias, como Moscato Branco, Cabernets e BRS Carmem.

No total, mais de 60 cultivares da fruta estão sendo produzidas pelas 1,1 mil famílias associadas à Vinícola Aurora. Ao todo, a produção dos cooperados soma 2,8 mil hectares em 11 municípios da serra gaúcha: Bento Gonçalves, Cotiporã, Farroupilha, Garibaldi, Guaporé, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira, Santa Tereza, São Valentim do Sul, Veranópolis e Vila Flores. Todas as propriedades estão no raio de 50 quilômetros da unidade industrial da vinícola, o que garante melhor frescor da fruta e evita a fermentação indesejada. Os cultivos são acompanhados durante o ano pelas equipes técnicas agrícola e enológica da Aurora.

"Foi um ano atípico na região, com forte estiagem entre a primavera e o verão, o que gerou algumas perdas, mas nada que comprometesse o volume. Por outro lado, isso proporcionou uma ótima sanidade nas frutas e, consequentemente, uma excelente qualidade, que vem se mantendo", explica Maurício Bonafé, coordenador agrícola da Vinícola Aurora. Entre as três unidades de vinificação de Bento Gonçalves, a empresa recebe, em média, 2,5 milhões de quilos de uva por dia.

Historicamente, a produção da Vinícola Aurora representa entre 10% e 15% da safra gaúcha, a maior do país. Em 2020, a Aurora colheu 61,9 milhões de quilos de uva para processamento, representando 12,25% da vindima no Rio Grande do Sul (504,9 milhões de quilos).