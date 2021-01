Sesc de Viamão abre inscrições para o período de férias

O Sesc Viamão está com inscrições abertas para o Brincando nas Férias, que acontece até o dia 5 de fevereiro. Os encontros acontecem de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h, com turmas divididas por semanas. As vagas são limitadas e destinadas a crianças de 6 a 12 anos.

O investimento semanal é de R$ 90,00 para pessoas com Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e R$ 110,00 para o público em geral. As crianças inscritas ganharão camiseta do projeto e lanche durante as atividades.

Serão observados a bandeira adotada pelo município no plano de distanciamento controlado e os protocolos de prevenção contra a Covid-19. O projeto tem como objetivo proporcionar um melhor aproveitamento do tempo livre das crianças, por meio de atividades que incentivem o desenvolvimento de hábitos saudáveis e estimulem a integração social.