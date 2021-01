Em um ano, Guarda Municipal de Imbé teve mais de 1.000 ocorrências

Primeira turma, com 44 agentes, foi criada em janeiro do ano passado /Ivan de Andrade/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Foi no dia 10 de janeiro de 2020 que a primeira turma de guardas municipais da história de Imbé formou-se para ingressar definitivamente na rotina dos moradores, veranistas e turistas da cidade. Com um saldo de mais de 1.000 ocorrências atendidas e serviços prestados em um ano de atuação, a Guarda Municipal conta com uma Central de Operações que acompanha 24 horas por dia as câmeras de segurança espalhadas pela cidade, além do atendimento permanente através do telefone 153.

Lançada em 2017 como parte do programa Imbé Mais Seguro, a Guarda Municipal foi oficialmente estabelecida após um longo período de preparação, que contou com avaliações psicológicas, testes de aptidão física, exame toxicológico e avaliação para porte de arma. E foi com o porte de arma - pistolas e espingardas com uso autorizado pela Polícia Federal - oficialmente aprovado em julho do ano passado que Imbé passou a ser o primeiro dos 23 municípios do litoral norte gaúcho a ter guardas municipais efetivamente armados.

Além disso, a cidade tornou-se líder em cobertura de guardas armados na proporção populacional entre as cidades gaúchas. Um levantamento feito pela pasta apontou que há, em média, dois agentes para cada mil habitantes na cidade, maior índice entre as 16 guardas armadas no Rio Grande do Sul. As ligações, que são gratuitas de qualquer telefone fixo ou celular, servem para denunciar, entre tantas situações, violência contra a mulher, tráfico de drogas ou mesmo criminosos circulando indevidamente. "Seja através do trabalho de monitoramento das câmeras ou do recebimento de denúncias pelo telefone, nossas guarnições estão completamente integradas à tecnologia para dar uma resposta efetiva e em pouquíssimo tempo", garante o secretário municipal de Segurança Pública, Marco Antonio Emerim da Silva.