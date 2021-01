Pelotas teve cerca de 5 mil novos MEI's inscritos em 2020

A cidade de Pelotas conta com 21.462 Microempreendedores Individuais (MEIs) cadastrados no Portal do Empreendedor. Em 2020, cerca de 5.000 negócios foram abertos na cidade, tirando da informalidade grande grupo de pessoas, que passou a ter benefícios e segurança para a vida futura. Nesta semana, para incentivar ainda mais o crescimento e a consolidação do empreendedorismo na cidade, a prefeita Paula Mascarenhas assinou documento adequando a legislação local à federal, isentando os MEIs de taxas do serviço público.

O secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Gilmar Bazanella, salienta que do total de cadastrados, 11.379 são homens e 10.083 são mulheres. A maioria (78%) dessas empresas são do setor de serviços, 8% são da área da construção civil e 14% do comércio.

No ano passado, 300 novos MEIs se cadastraram, em média, por mês. No final do ano, para facilitar a formalização dos empreendimentos, o município, por meio da Sala do Empreendedor, simplificou o sistema do alvará online, disponibilizando aos microempreendedores a certificação. Eles passaram a obter, no ato, a inscrição municipal tributária, necessária para o dia a dia do negócio, inclusive para a emissão de nota fiscal.

A procura pela formalização é atribuída à necessidade das pessoas de encontrar um meio rentável, principalmente durante a pandemia, quando tantas perderam os empregos e as perspectivas de ingresso em vagas temporárias, devido à retração da economia. Dezenas de atividades podem ser cadastradas como MEIs. Entre elas, como exemplos, artesão, costureiro, pedreiro, padeiro, cabeleireiro, fotógrafo, pintor, digitador, maquiador, chaveiro, comerciantes e outras.