Pelotas volta a ter ampliação nos leitos de UTI

A prefeitura de Pelotas ampliou o número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a pacientes infectados pelo coronavírus. As novas vagas de tratamento intensivo serão disponibilizadas no Hospital Universitário (HU) São Francisco de Paula a partir do dia 18 de janeiro. O aumento de leitos Covid é resultado de repasse de recursos do município e cedência de equipamentos eletromédicos por parte do Estado.

Para a ativação dos leitos, o governo gaúcho cedeu 10 respiradores e 10 monitores ao HU - ação que faz parte da proposta de ampliar a rede de Unidades de Tratamento Intensivo em todo o Estado, devido ao aumento de casos e internações por Covid-19. A prefeitura irá repassar um incentivo de R$ 200 mil ao hospital durante três meses.

Mesmo com o fim do zoneamento, ou seja, do atendimento de pacientes em áreas específicas para casos Covid, Pelotas terá, a partir da terceira semana de janeiro, com a ampliação de UTIs no HU, o total de 131 leitos destinados, exclusivamente, a casos suspeitos e confirmados para coronavírus. A prefeita Paula Mascarenhas destacou a importância da ampliação das vagas. "Os novos leitos ampliam as condições de atendimento da nossa rede neste momento difícil e mostram o compromisso dos hospitais públicos no combate à pandemia, já que, agora, todos eles atuarão diretamente no atendimento de pacientes Covid", afirmou a chefe do Executivo.

Conforme a secretária de Saúde, Roberta Paganini, Pelotas volta a ter o quantitativo de leitos Covid oferecidos no início da pandemia, perfazendo o total de 40 vagas destinadas a casos mais graves. A gestora lembra que essa estrutura só foi reduzida devido ao fim dos contratos dos médicos e à dificuldade em compor novas equipes por falta de profissionais no mercado. O aumento na oferta representa, segundo ela, a possibilidade de evitar possíveis transferências de pacientes para outros municípios.

Além de receber os equipamentos eletromédicos do governo do Estado, o hospital iniciou a adaptação de uma ala para instalar os novos leitos. Parte da equipe responsável pelo atendimento dos pacientes será composta por profissionais que já atuam na instituição; a outra parte ainda está em contratação.