Complexo hospitalar de Bento Gonçalves será ampliado

Foi assinada a abertura de licitação para finalização do bloco cirúrgico do Complexo Hospitalar de Saúde de Bento Gonçalves. O valor da obra aprovado pela Caixa Econômica Federal, em dezembro, é de R$ 3.401.223,18.

A obra compreende área de transferência para pacientes, sala de preparo e banheiro, salas de cirurgia, sala de recuperação pós-anestésica, sala de armazenagem e distribuição de materiais e roupas esterilizadas, depósito de materiais e equipamentos, dentre outras melhorias. A área total a ser ampliada é de 2.478 metros quadrados.

O hospital já conta com a Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA), o Centro de Especialidade em Odontologia, e o Laboratório de Patologia e Análises Clínicas, Laboratório de Imagens com Raiox digital e a ala de internação (construídos com apoio da sociedade civil e voluntários). "Estamos dando mais um importante passo para ampliação do Complexo Hospitalar. A população já recebe um atendimento qualificado neste local, e com o bloco cirúrgico poderemos ampliar serviços", destaca o prefeito, Diogo Siqueira.

A saúde pública de Bento Gonçalves foi classificada como a primeira entre os municípios acima de 100 mil habitantes no Indíce de desenvolvimento Socioeconômico (Idese). O processo foi encaminhado para secretaria de finanças para lançamento da licitação, após a concretização e contratação da empresa a obra deve ser concluída em 240 dias