Passo Fundo terá câmeras de monitoramento em mais 12 pontos

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, anunciou a expansão do sistema de videomonitoramento na cidade. Além da instalação de câmeras com tecnologia 360 graus em mais 12 pontos, o município terá uma sala própria para monitorar as imagens obtidas pelos equipamentos.

As novas câmeras já estão sendo colocadas em locais estratégicos, em bairros e na região central. Já a sala está sendo estruturada na secretaria municipal de Segurança. Conforme o secretário de Segurança, João Darci Gonçalves, a sala própria potencializará o monitoramento, que ocorrerá durante 24 horas.

Quanto às novas câmeras, o secretário identifica que elas proporcionarão uma ampla cobertura em videomonitoramento. "Teremos um controle mais eficiente nas áreas abrangidas, com o fornecimento de relatórios de passagem de veículos e contagem de pedestres em pontos específicos, utilizando um moderno sistema analítico inteligente de identificação", considerou.

As imagens recebidas na sala da Secretaria de Segurança também auxiliarão as forças de segurança que atuam na cidade. Elas ficarão à disposição dos demais órgãos por até 60 dias. O major Rovani, que responde no momento pelo comando do 3° Regimento de Polícia Montada (RPMon), pontuou como o investimento e o trabalho conjunto fortalecem a segurança pública. "A iniciativa da orefeitura trará para a Brigada Militar instrumentos tecnológicos muito úteis e modernos para o monitoramento da cidade. A capacidade de prestar e manter a ordem nos locais onde há câmeras de videomonitoramento fornece para a população e o comércio abrangidos o retorno na qualidade da segurança, bem como subsídios de inteligência e elementos de prova no caso de cometimento de crimes", afirmou.

O delegado regional da Polícia Civil, Adroaldo Schenkel, também se manifestou acerca da ampliação do sistema de videomonitoramento, afirmando que a tecnologia é uma ferramenta essencial no combate à criminalidade. "Além de prevenir delitos onde instaladas, também agregam à Polícia Civil importante meio de investigação e prova de ações criminais, de movimentação de suspeitos, de veículos furtados e roubados, gerando, assim, mais tranquilidade à população de nossa cidade", observou, acrescentando que a integração entre o município e as forças estaduais traz resultados para a segurança de toda população.