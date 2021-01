ABASTECIMENTO Notícia da edição impressa de 11/01/2021. Alterada em 15/01 às 03h00min Poço artesiano é instalado em área de Santa Clara do Sul

Com o objetivo de ampliar o abastecimento de água no município, o prefeito Paulo Kohlrausch assinou o contrato para a perfuração de um novo poço artesiano na comunidade de Alto Arroio Alegre. Com previsão de até 565 metros de profundidade, a obra começa na próxima semana e deve ser concluída até o fim deste mês.

O investimento é superior a R$ 370 mil, provenientes de recursos próprios do município, incluindo perfuração, bomba e interligação com a rede. O poço beneficiará diretamente 93 famílias.

Desde a última semana de dezembro, a administração municipal está abastecendo diariamente a comunidade com caminhões pipa para garantir o fornecimento de água às famílias. Simultaneamente está prevista a instalação de dois reservatórios de 20 mil litros cada, triplicando a atual capacidade de armazenagem e abastecimento