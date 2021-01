Esteio abre edital para contratação de professores e gestores pedagógicos

A secretaria municipal de Educação de Esteio abriu edital para contratação temporária de professores de Libras (cinco vagas), Artes Musicais (quatro vagas) e Espanhol (seis vagas) e também para gestor pedagógico (nove vagas). Interessados devem fazer as inscrições até o dia 13/01, exclusivamente pela internet, através do envio da documentação listada no edital de abertura pelo e-mail (processoseletivosmeesteio@gmail.com).

Para as funções de professores, a carga horária será de 20 horas semanais, com vencimentos de R$ 1.455,22. Para o cargo de gestor pedagógico, a carga horária será de 40 horas semanais, com vencimentos de R$ 2.891,21. A seleção será composta por duas etapas: comprovação de habilitação mínima para o cargo e análise de experiência profissional e de títulos. A contratação será pelo prazo de um ano, renovável por igual período. Mais informações estão disponíveis através do site da prefeitura.