EXECUTIVO Notícia da edição impressa de 11/01/2021. Alterada em 11/01 às 03h00min Com o intuito de reaquecer a economia local, prefeitura de Gramado cria comissão para liberação de alvarás

Uma das promessas de campanha do prefeito de Gramado, Nestor Tissot, uma comissão especial para avaliar os pedidos de alvarás retidos na prefeitura foi criada. Desde então, 71 novas autorizações foram emitidas pela prefeitura de Gramado, através da Secretaria da Fazenda, batendo recorde na liberação.

A prefeitura tem como um dos objetivos para 2021 a retomada econômica da cidade, combalida por conta da pandemia. A liberação dos alvarás é um dos passos a ajudar na concretização dessas ações, para promover a abertura de empresas e, consequentemente, a arrecadação.

Para comemorar tal feito, o prefeito, vice-prefeito, Luia Barbacovi, acompanhados da secretária da Fazenda, Sônia Molon e servidores do setor realizaram a entrega oficial dos alvarás aos micro e pequenos empreendedores, que aguardavam a liberação do documento. "Estou muito satisfeito, pois junto com a nossa equipe conseguimos liberar dezenas de alvarás definitivos", afirma o prefeito.

O objetivo da prefeitura é trabalhar diuturnamente para garantir que a cidade e sua população possam empreender, gerando assim emprego e renda. "Um dos itens que abordamos na campanha é que iríamos trabalhar diuturnamente para gerar empregos, renda e deixar a nossa população empreender seja a atividade que for, então estamos muito satisfeitos por estarmos aqui entregando esses alvarás. Com certeza é a alegria de muitas pessoas e famílias gramadenses", destaca.

Já na próxima semana, a expectativa é da liberação de alvarás sanitários, além de projetos de moradias represados na prefeitura. "Montamos uma verdadeira força-tarefa para analisar e dentro da legalidade liberar todas as solicitações existentes na Prefeitura para que nossa atividade econômica possa gerar centenas de empregos. Um trabalho muito sério que já empreendemos nesta semana e os resultados estão aí. Estou muito satisfeito", conclui Nestor.