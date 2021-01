Aulas nas escolas infantis da rede municipal voltam dia 18 em Venâncio Aires

Estão definidas as datas e a forma de retorno das atividades presenciais nas escolas de Educação Infantil da rede municipal, em Venâncio Aires. A nova equipe da secretaria de Educação, atendendo a solicitação dos gestores, prefeito Jarbas da Rosa e vice-prefeita Izaura Landim, elaborou um plano de ações para oferecer as condições de trabalho aos profissionais, o atendimento das crianças e os protocolos de segurança para prevenção ao contágio do coronavírus para as comunidades escolares.

As escolas reabrem para receber os alunos no dia 18 de janeiro, de forma escalonada, ou seja, cada turma será dividida em dois grupos, sendo que o primeiro tem atendimento presencial em uma semana, e na semana seguinte, atendimento remoto, enquanto que para o outro grupo o cronograma é o contrario (primeira semana remoto e na segunda, na escola). Assim, o retorno presencial será por sistema híbrido.

O anúncio foi feito às equipes diretivas durante uma reunião online, que detalhou ainda o retorno dos profissionais até esta sexta-feira. Conforme a coordenadora municipal da Educação Infantil, professora Flávia Kieling, a secretaria optou por atender cada grupo durante uma semana na escola e na outra em casa, para possibilitar somente uma entrada e uma saída diária de cada um na escola, além facilitar o atendimento às crianças na hora do almoço e também favorecer a organização das famílias poderem cumprir seus horários de trabalho.

O sistema elaborado pela secretaria teve aceitação das equipes diretivas. Conforme o secretário de Educação, Emerson Elói Henrique, quem avaliza toda a proposta de retorno do atendimento das escolas são os órgãos que integram o COE local e o Comitê de Gerenciamento de Crises.

O plano de retorno às aulas presenciais prevê que a utilização das máscaras pelos estudantes, sejam de escolha da família. Conforme o secretário, estão garantidos os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e também a merenda escolar toda organizada. Ainda no processo de preparação para acolhida de professores e crianças, na próxima semana, de 11 a 14, as escolas vão receber serviços de desinsetização e desratização.