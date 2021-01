Projeto que cria mutirão em bairros de Pelotas inicia hoje

Uma força-tarefa da prefeitura de Pelotas chega aos bairros e à colônia de Pelotas a partir de segunda-feira (11), para colocar em prática o projeto "Bairro Bem Cuidado". A ação tem como objetivo prestar um serviço mais eficiente de zeladoria nos bairros da cidade, dentro da nova proposta apresentada pela secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (Ssui), iniciando pelo Balneário dos Prazeres.

A prefeita, Paula Mascarenhas, explicou que a proposta é ter uma grande equipe para promover melhorias nos bairros. "Vamos chegar, chegando, com uma equipe reforçada, tanto de pessoas quanto de maquinário. Queremos trabalhar bairro a bairro todas as necessidades de uma só vez e mudar a sistemática de fazer um pouco das demandas e ir para outro local da cidade. Também queremos reduzir o tempo de retorno no bairro em que já foi feito o serviço, para em média três meses", afirmou a gestora.

De acordo com o secretário da Ssui, o Bairro Bem Cuidado contará com um efetivo de mais de 80 pessoas, entre funcionários da secretaria e integrantes do programa Mão de Obra Prisional (Mop). Cada ação contará com a utilização de patrolas, retroescavadeiras, caçambas e caminhões de iluminação. O Balneário dos Prazeres será atendido pela equipe completa do projeto, mas a ideia é de que o grupo de trabalhadores seja dividido em duas equipes, que atuarão simultaneamente em locais diferentes da cidade.

"Iremos realizar de forma concentrada todos os serviços, que englobam iluminação, roçado, limpeza e drenagem de valetas, ensaibramento e patrolamento. A equipe só sairá do local após concluir o serviço. Iremos atuar nos detalhes, nas ruas e nos becos. Dar uma resposta ampla para os moradores daquele local", esclareceu Suanes.

Paula enfatizou aos vereadores que por ser uma metologia diferente de atendimento ao serviço de zeladoria nos bairros e também na colônia, as demandas urgentes serão atendidas por equipes volantes. "Vamos focar nessa nova forma de zeladoria e buscar ver os resultados nos primeiros 100 dias de governo e, no início de abril, iremos avaliar a ação, quando queremos estar retornando aos primeiros locais atendidos", salientou a chefe do Executivo.