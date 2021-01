Nova Petrópolis instala 26 novos bicicletários

A secretaria municipal de Turismo, Indústria e Comércio iniciou a instalação de 26 bicicletários na área central de Nova Petrópolis. Funcionários da secretaria de Obras instalaram as primeiras quatro unidades na Praça das Flores, ponto onde existe a maior demanda por este tipo de equipamento.

De acordo com o secretário Rodrigo Santos, já estão definidos outros quatro pontos para a instalação. "Teremos outros quatro bicicletários também na Praça das Flores, mas de frente para o Posto de Saúde e para a agência do Sicredi, cinco unidades nos fundos da prefeitura e três na Pracinha dos Brinquedos", explica.

Nos próximos dias, serão definidas as posições dos 10 bicicletários restantes que estão previstos para serem instalados no município. Na avaliação de Santos, as bicicletas representam uma alternativa de transporte urbano cada vez mais importante, especialmente depois da implantação do estacionamento rotativo, além de diminuir a emissão de gases poluentes na cidade.