Construtora vai erguer prédio de 91 andares no Centro de Taquara

A prefeita de Taquara, Sirlei Silveira esteve reunida com o empresário Sandro Luz, da Porto Incorporadora, de Parobé, e o arquiteto Fabiano Lima para conversar sobre o projeto de construção de um prédio de 91 andares pela construtora no Centro de Taquara. O encontro teve a presença do secretário de Planejamento, Meio Ambiente e Captação de Recursos, Luciano Campana, e da arquiteta da prefeitura, Eduarda Capovilla.

O projeto recebeu, no final do ano passado, a licença prévia ambiental. Agora, necessita apresentar a documentação exigida para, então, ter a licença de instalação, que dá a autorização pelo município para o início da construção. De acordo com Lima, todos os projetos, como financeiro e estrutural, devem ser finalizados entre abril ou maio. A última licença pelo município será a de operação, para o empreendimento ser ocupado.

Luciano destacou que todo o processo deve ser acompanhado com transparência entre poder público e a Porto. "Queremos que as coisas aconteçam, não estamos aqui para sermos impeditivos. Mas estas questões técnicas precisam ser alinhadas, tudo acompanhado com cautela. É uma questão de responsabilidade com todo mundo, pois será bom para a empresa e município", destacou.

Conforme o empresário, a ideia é que o projeto traga desenvolvimento para Taquara, atraindo empresas para o município e movimentando a economia local. "Vamos apresentar cronograma de obras físico e financeiro para a Prefeitura, com prazos e valores. Este planejamento se dará após a definição da fundação da construção", reforçou. Como contrapartida para o empreendimento, o município pede a construção de uma estação de tratamento de esgoto.