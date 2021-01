Lajeado terá atividades culturais online a partir de hoje

Dando continuidade ao projeto Conexão Lajeado Cultural, que selecionou propostas de atividades culturais como parte das ações emergenciais destinadas ao setor cultural e previstas na Lei Aldir Blanc, a secretaria de Cultura, Esporte e Lazer vai promover 17 atividades culturais, previstas para ocorrer a partir desta segunda-feira até o dia 14. São oficinas que integram parte dos projetos selecionados no edital 1 do projeto, que contempla apenas pessoas físicas.

Os recursos recebidos por meio da Lei Aldir Blanc já foram aplicados na concessão de subsídios para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias, que tiveram as suas atividades interrompidas em razão da Covid-19.

Em Lajeado, 59 projetos foram contemplados pelos editais. O município recebeu R$ 589.735,12 em recursos como parte das ações emergenciais destinadas ao setor cultural. Os recursos recebidos já foram aplicados na concessão de subsídios para a manutenção de nove espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias, que tiveram as suas atividades interrompidas em razão da pandemia.

Os contemplados, que se enquadram nas exigências da Lei, receberam duas parcelas no valor de R$ 9.000,00. Além disso, outra parte dos recursos foram destinados aos editais do projeto "Conexão Lajeado Cultural". Ao todo, são oito editais no valor total de R$ 425 mil que contemplam propostas com diferentes finalidades, abrangendo todo o setor cultural.