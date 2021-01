Lajeado apresentou queda nos índices de criminalidade em 2020

Com base na análise estatística dos indicadores criminais monitorados pelo Sistema Avante, da Brigada Militar, na área de cobertura dos 26 municípios do 22º Batalhão de Polícia Militar, verificou-se uma redução nos indicadores criminais neste grupo de municípios, conforme levantamento apresentado. Se levado em conta apenas a cidade Lajeado, também houve redução em alguns indicadores.

A maior redução em Lajeado ocorreu no crime de roubo a residência, com 64,70% de redução em 2020 em comparação com 2019. Furtos de veículos teve a segunda maior redução, com 51,70% a menos de ocorrências. Roubo de veículos teve uma redução de 48,70%. Já o roubo a a estabelecimentos teve redução de 41%, e aos pedestres caiu 22,70%. Já os homicídios, entre 2019 e 2020, reduzir 5,3%.

Para o secretário de Segurança Pública de Lajeado, Paulo Locatelli, a redução nos índices de criminalidade se deve às estratégias adotadas pelas forças de segurança, que passaram a se reunir mensalmente para analisar conjuntamente os dados da criminalidade e estabelecer as ações a serem adotadas. "Realizamos operações integradas semanalmente, reunindo as fiscalizações do município e as polícias, adotando a estratégia das janelas quebradas, ou seja, evidenciando a presença do município e estado em todos os locais da cidade e evitando aquela sensação de abandono do poder público em locais que antes não recebiam tanta atenção", explica

Locatelli destaca que Lajeado está começando a colher os frutos quando, ainda em 2019, a prefeitura decidiu enfrentar o problema da segurança pública como prioridade. "Construirmos um plano de ação conjunto, tanto das forças de segurança e justiça, quanto na área de prevenção, trazendo para a cidade diversas iniciativas que funcionaram em outras cidades do mundo. Assim nasceu o Pacto Lajeado Pela Paz, que tem como foco disputar com o crime todas as crianças e adolescentes, para que possam se desenvolver sem se envolver com a violência e com as drogas" afirma.