Operação apreende mais de 400 óculos de sol falsos em Torres

Uma operação de fiscalização de vendedores ambulantes em Torres resultou na apreensão de 434 óculos de sol. A ação foi realizada pela Vigilância Sanitária municipal, em conjunto com a Fiscalização de Tributos. O material foi apreendido por apresentar risco à saúde dos consumidores e estar sendo vendido irregularmente pelos ambulantes, que comercializam os produtos em áreas fixas ou então na faixa de areia para os veranistas.

Os proprietários dos óculos que foram apreendidos durante a fiscalização também foram autuados e responderão a processo administrativo sanitário, estando sujeitos a penalidades de advertência e/ou multa, explica o diretor de Vigilância em Saúde Lasier França. As operações, que foram realizadas em vários pontos, como o calçadão a beira-mar, foram realizadas no sentido de combater o comércio ilegal de produtos ópticos irão continuar e se intensificar durante o verão. Os produtos apreendidos serão destruídos no final da temporada, o que indica que a fiscalização seguirá ao longo do verão, a fim de eviitar que os produtos sem origem comprovada sejam vendidos no município.

Os fiscais da Vigilância Sanitária, Leandro Martins e Arcélia Roldão, lembram que além de não ter licenciamento, são muitos os riscos que o uso dos óculos de sol piratas podem trazer à saúde. Os óculos originais apresentam um processo de controle de lente, que protegem os nossos olhos dos raios nocivos do sol, com certificação de proteção aos raios ultravioletas. Já os óculos falsificados têm a coloração escura por terem suas lentes tingidas, sem passar por nenhuma técnica especial de proteção.

Os óculos tem que ter procedência. Um dos problemas que o uso de lentes piratas pode causar aos usuários do acessório é cansaço na visão, dor de cabeça e desconforto. E em longo prazo, os problemas podem aumentar, podendo desenvolver doenças como o pterígio, catarata e a degeneração macular.