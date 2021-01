INFRAESTRUTURA Notícia da edição impressa de 08/01/2021. Alterada em 08/01 às 03h00min Leilão de lotes no distrito industrial de Ivoti será no dia 11

Está previsto para ocorrer na segunda-feira (11) a abertura da Concorrência Pública para a venda dos últimos cinco lotes localizados no Loteamento Industrial de Ivoti, localizado junto à Colônia Japonesa, para a instalação de empreendimentos industriais. As propostas podem ser apresentadas do tipo maior lance ou oferta por item, às 14h, junto ao Departamento de Licitações e Contratos do município.

Os lotes têm áreas que variam de 3.496,37 a 4.987,12 metros quadrados, com valores entre R$ 301 a R$ 3 88 mil. Segundo a secretária de Desenvolvimento, Denise Rodrigues da Silva, o edital tem um prazo de pagamento dos lotes para 60 meses, o que torna, segundo ela, a participação mais atrativa aos empresários que desejarem se instalar na cidade.